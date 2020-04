UEFA-FIFA, tavolo aperto: a metà aprile summit per decidere su proroghe contratti

La UEFA ha in programma un'altra riunione plenaria per la metà di aprile. Sul tavolo, oltre all'analisi della situazione sanitaria e sociale in quel momento, e al calendario calcistico, c'è anche il capitolo dei contratti e delle scadenze al 1° luglio. La Federazione europea ne continuerà a discutere con la FIFA e a metà aprile dovrebbe essere istituito un tavolo proprio per decidere come comportarsi su scadenze e proroghe.