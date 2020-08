UEFA, i 23 migliori dell'Europa League. Presenti 6 giocatori dell'Inter, 8 del Siviglia

La UEFA, sul proprio profilo Twitter dell'Europa League, ha diramato la lista dei 23 migliori giocatori della competizione che si è conclusa con la vittoria del Siviglia sull'Inter di venerdì scorso. Presenti 6 giocatori nerazzurri: Handanovic, De Vrij, Barella, Brozovic, Lukaku e Lautato Martinez. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Handanovic (Inter), Bounou (Siviglia), Johnsson (Copenaghen).

Difensori: Reguilon (Siviglia), Navas (Siviglia), De Vrij (Inter), Coady (Wolverhampton), Kounde (Siviglia), Tah (Bayer Leverkusen).

Centrocampisti: Bruno Fernandes (Manchester United), Banega (Siviglia), Havertz (Bayer Leverkusen), Fred (Manchester United), Taison (Shakhtar Donetsk), Barella (Inter), Brozovic (Inter), Frei (Basilea).

Attaccanti: Lukaku (Inter), Lautaro Martinez (Inter), Rashford (Manchester United), Ocampos (Siviglia), Munir (Siviglia), De Jong (Siviglia).

🎆 UEL Squad of the Season 2019/20 🎆

UEFA's Technical Observers have selected their 23-man squad from this season's UEFA Europa League... 🙌#UEL pic.twitter.com/4M4mgOH98x

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 26, 2020