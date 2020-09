ufficiale Andrea Favilli nuovo attaccante dell'Hellas Verona. Arriva dal Genoa

Andrea Favilli è ufficialmente un nuovo attaccante dell'Hellas Verona. Ecco il comunicato integrale diramato questa mattina dal club di patron Setti.

Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Genoa Cricket and Football Club, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva, le prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli, 23enne attaccante centrale ben strutturato fisicamente (191 cm di altezza per 85 kg di peso forma).

Nato a Pisa il 17 maggio 1997, e cresciuto inizialmente vicino casa, più precisamente nel vivaio della Polisportiva Arci Zambra, nell’estate del 2013 approda al settore giovanile del Livorno, dove rimane per un anno e mezzo. Nel gennaio del 2015 si trasferisce in prestito per 18 mesi alla Juventus, in forza alla quale mette a segno 22 gol in 45 presenze con la formazione Primavera.

Il 7 febbraio 2016 esordisce in Serie A, all’età di 18 anni e 270 giorni, nella partita vinta dalla Juventus per 2-0 a Frosinone.

Dopo gli anni in bianconero rientra a Livorno, per essere immediatamente girato in prestito in Serie B, all’Ascoli, con il quale realizza 13 gol in 42 presenze nel biennio 2016-2018. Poi il trasferimento – via Juventus - al Genoa. Con il Grifone, in forza al quale ha giocato gli ultimi due campionati di A, debutta il 2 settembre 2018, subentrando a Sassuolo a Darko Lazovic, che ora ritrova come compagno di squadra al Verona.

Andrea Favilli ha vestito la maglia azzurra delle nazionali giovanili Under 18 (3 presenze e 1 gol), Under 19 (12 presenze e 5 gol), Under 20 (10 presenze e 1 gol) e Under 21 (9 presenze e 1 rete).

Hellas Verona FC dà il benvenuto ad Andrea Favilli e gli augura le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblù.