Con una nota l'Atalanta ha comunicato la cessione di Gianluca Mancini alla Roma: "Atalanta B.C. comunica di aver ceduto alla Roma il calciatore Gianluca Mancini a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. La Società ringrazia Gianluca per l'impegno, la serietà e il prezioso contributo offerti in questi due anni per il raggiungimento di obiettivi importanti come la qualificazione alla prossima UEFA Champions League".

Dal tuo esordio in #SerieATIM alla #ChampionsLeague conquistata insieme 🇪🇺 Grazie Gianluca #Mancini e buona fortuna! 👏🏼

From your Serie A debut to the #UCL! Thank you for these two amazing seasons, Gianluca, and good luck! 🙌🏼

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) 17 luglio 2019