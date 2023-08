ufficiale Bologna, ceduto Pyyhtia alla Ternana in prestito fino al 30 giugno 2024

Niklas Pyyhtia lascia il Bologna. Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club felsineo ha infatto annunciato la cessione in prestito del centrocampista alla Ternana, per la prossima stagione: "Il Bologna Fc 1909 comunica di avere ceduto i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Niklas Pyyhtia alla Ternana Calcio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024".

La passata stagione.

Dopo essere arrivato nell'estate del 2021 dall'FC Honka, esperienza in patria, Pyyhtia (19) nel corso dell'ultima stagione ha messo a referto anche 6 presenze con la prima squadra di Thiago Motta. Uno gettone da titolare, poi, è arrivato anche nel match d'esordio stagionale in Coppa Italia contro il Cesena terminato con la vittoria dei rossoblù per 2-0.