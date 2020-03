ufficiale Cagliari, esonerato Maran. Via anche il vice Maraner

Adesso è ufficiale: Rolando Maran non è più l'allenatore del Cagliari. Questo il comunicato apparso sul sito del club sardo: "Il Cagliari Calcio comunica di aver revocato a Rolando Maran l’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente si interrompe il rapporto di collaborazione con l’allenatore in seconda Christian Maraner e il match analyst Gianluca Maran. A loro vanno i più sentiti ringraziamenti per la competenza, la serietà e la professionalità dimostrate sin dal loro primo giorno in Sardegna".