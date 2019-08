Adesso è ufficiale: Joao Cancelo è un giocatore del Manchester City. Ad annunciarlo è stato lo stesso club inglese con una nota pubblicata sul proprio profilo Twitter. Il portoghese arriva dalla Juventus nell'ambito dello scambio con Danilo, con i bianconeri che riceveranno anche 25 milioni di euro più 3 di bonus.

We’ve got our man! 🙌

Welcome to the Champions, João Cancelo!

🔵 #mancity

— Manchester City (@ManCity) August 7, 2019