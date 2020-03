ufficiale Emergenza Coronavirus. Stop a Champions ed Europa League: il comunicato UEFA

vedi letture

Rinviate Champions ed Europa League. Ad annunciarlo è stata la UEFA con un comunicato sul proprio sito ufficiale: Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi, tutte le partite delle competizioni UEFA per club in programma la prossima settimana vengono posticipate. Ciò include le rimanenti partite di UEFA Champions League degli ottavi, in programma il 17 e 18 marzo 2020; tutte le partite di UEFA Europa League, sia di andata che di ritorno, in programma il 19 marzo 2020; tutte le partite della UEFA Youth League, i quarti di finale in programma il 17 e 18 marzo 2020.

Ulteriori decisioni su quando si svolgono queste partite saranno comunicate a tempo debito.

A seguito dei rinvii, anche i sorteggi dei quarti di finale di UEFA Champions League e UEFA Europa League previsti per il 20 marzo sono stati rinviati".