ufficiale Empoli, giovane acquisto dalla Bulgaria. Preso il centrocampista Stoyanov

Ufficiale un nuovo acquisto da parte dell'Empoli, che si assicura un prospetto dal campionato bulgaro e lo consegna a mister Alessandro Birindelli per la squadra Primavera. Arriva in Toscana il centrocampista Antoan Stoyanov, classe 2005, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Levski Sofia.