Gabigol rimane al Flamengo! La lunghissima trattativa tra il club brasiliano, con cui l'attaccante ha vinto tantissimo in questa stagione, si è conclusa in queste ore: è stato proprio il club ad annunciare la permanenza del giocatore con un video. "o Gabigol ficou" e "Confirmado! Gabigol é do Mengao". Accordo fino al 2024. Di seguito il tweet della società di Rio de Janeiro: