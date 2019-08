UFFICIALE: Juventus, giovani in uscita: ceduti Monzialo e Zanchetta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa di sfoltire l'organico della prima squadra, la Juventus ha operato due cessioni per quanto riguarda il settore giovanile. L'attaccante francese Kevin Monzialo (19) è andato in prestito con diritto di riscatto al Grasshoppers.

Arrivato lo scorso anno dal Caen, si è poi diviso tra Primavera e under 23 trovando l'esordio in serie C. Trentuno presenze complessive e nessun goal messo a segno.

E' invece diretto alla SPAL Federico Zanchetta (17), centrocampista centrale figlio di Andrea, ex calciatore e tecnico delle giovanili bianconere. Dopo sei anni passati nel vivaio si trasferisce in Emilia a titolo definitivo, contratto già registrato.