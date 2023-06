ufficiale Loftus-Cheek è un nuovo giocatore del Milan. L'inglese ha firmato fino al 2027

"AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Ruben Loftus-Cheek dal Chelsea FC. Il calciatore ha firmato un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2027". Questo il comunicato del club rossonero, che ufficializza l'affare che complessivamente sarà di 21.5 milioni di euro.

Nato a Londra il 23 gennaio 1996, Ruben cresce nel Settore Giovanile del Chelsea, con cui debutta in Prima Squadra nel 2014. Veste la maglia dei Blues per 7 stagioni, intervallate dall'esperienza al Crystal Palace nel 2017/18 e da quella al Fulham nel 2020/21. Con il Chelsea totalizza 155 presenze e 13 gol, vincendo 2 Premier League, 1 Mondiale per Club, 1 Europa League, 1 Supercoppa Europea e 1 Coppa di Lega.