UFFICIALE: Marchisio si ritira: "Non avrei più potuto giocare al mio livello"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Claudio Marchisio ufficializza in conferenza stampa il suo addio al calcio. Lo fa nella conferenza stampa "Negli ultimi mesi sono arrivate offerte importanti da altri continenti, da altri paesi, dentro di me sapevo che non avrei potuto dare tutto me stesso. Da lì sono arrivato a questa decisione: sono emozionato, adesso cambia tutto e inizia un nuovo percorso".