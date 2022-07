ufficiale Monza, ecco il settimo acquisto: quinquennale al portiere Sorrentino

vedi letture

Il Monza piazza il settimo colpo della sua campagna estiva e si aggiudica il giovane portiere del Pescara Alessandro Sorrentino, che si lega ai brianzoli fino al giugno 2027. Di seguito il comunicato del club lombardo:

"Settimo nuovo acquisto estivo del Monza.

Dal Pescara arriva Alessandro Sorrentino, che ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2027.

Nato il 3 aprile 2002 a Guardiagrele (Ch), il giovane portiere abruzzese ha mossi i primi passi nel Lanciano, prima di essere notato dal Pescara, dove è approdato a 15 anni nell’estate 2017.

Nella stagione 2020-21 vince il campionato Primavera 2 mettendosi in luce con una serie di grandi partite.

A 19 anni Sorrentino è pronto per il debutto in prima squadra che arriva in Coppa Italia contro il Grosseto il 15 settembre 2021 e poi in Serie C sul campo della Virtus Entella l’11 ottobre. Gli bastano un paio di partite per diventare titolare inamovibile del Pescara di Auteri.

Chiude la sua prima stagione tra i professionisti con 29 presenze in Serie C e un rendimento che viene notato anche dal ct della Nazionale Roberto Mancini, che lo convoca per lo stage di fine maggio a Coverciano.

La scalata di Sorrentino prosegue con l’arrivo al Monza neopromosso in Serie A

Benvenuto Alessandro!"