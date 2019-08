© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver svolto l'intero ritiro con la Primavera di Marco Veronese, il Parma ha ultimato le pratiche per tesserare tre calciatori stranieri classe 2002.

Prelevato dal Villarreal il terzino destro romeno Reinaldo Ionut Radu, mentre dal MTK Budapest arrivano il centrocampista ungherese Mark Kosznosvski ed il difensore Botond Balogh. Tutti e tre giungono in Emilia a titolo definitivo.

Per il centrocampista portoghese Andrè Silva Lopes (16) si tratta invece di un riscatto, dopo l'annata in prestito dallo Sporting Club Farense. Mancino naturale, inizierà con la formazione under 17.