Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha reso noto il rinnovo di contratto di Matteo Scozzarella, che si lega ai ducali per altri dieci mesi, andando in scadenza così tra diciotto. Per il 31enne centrocampista il premio alle ottime prestazioni di quest'anno: "Il Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto del calciatore Matteo Scozzarella, ora legato al club crociato fino al 30.06.20212.