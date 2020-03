ufficiale Rinviata Napoli-Inter di Coppa Italia. La disposizione del prefetto

E' ufficiale il rinvio della sfida tra Napoli e Inter, valida per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. La notizia, dunque, trova conferma attraverso una disposizione del Prefetto del capoluogo campano Marco Valentini: "Il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, in seguito all’esame della questione nella riunione odierna del C.P.O.S.P. ha disposto, ai sensi dell’art. 2 del T.U.L.P.S., il rinvio dell’incontro di calcio SSC Napoli – FC Inter valevole per la Coppa Italia TIM 2019/2020, programmato per domani 5 marzo alle ore 20.45 presso lo stadio San Paolo".