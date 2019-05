© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La fine di un'era, l'addio di Daniele De Rossi alla Roma. Il capitano giallorosso giocherà contro il Parma la sua ultima partita, lo ha annunciato proprio il club giallorosso sul proprio account Twitter pochi minuti fa. Non si parla di ritiro tuttavia, ma solo di ultima gara con la Roma, il che fa pensare ad un futuro altrove per il capitano giallorosso, a due anni dall'altrettanto pesante addio di Francesco Totti.

UNA VITA CON LA ROMA - Diciotto anni con la maglia della Roma, nessun'altra maglia vestita se non quella della Nazionale italiana, con cui si è laureato, da protagonista assoluto, (nel bene e nel male) campione del mondo nel 2006. Prima e dopo, solo Roma, parlando di club: 458 presenze, 63 reti, alcune pesantissime, e un futuro che potrebbe essere per la prima volta con altri colori. Questo fa intendere il comunicato diramato dal club in queste ore.