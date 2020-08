ufficiale Roma, Fuzato in prestito al Gil Vicente

Attraverso un post pubblicato sui canali social del club, il Gil Vicente ha annunciato l'arrivo di Daniel Fuzato dalla Roma. Il portiere si è trasferito in Portogallo in prestito. Fuzato ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni ai canali ufficiali del club portoghese:

“Sono molto felice di questa opportunità, anche la mia famiglia è contenta di essere qui in Portogallo. Arrivare alla Roma è stato un sogno, quando ho saputo dell’interessamento di un club così importante è stato come un regalo di compleanno. Con la Roma sono stati due anni nei quali ho imparato molto, ho migliorato il mio rendimento in campo”.