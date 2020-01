La Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Gonzalo Villar. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dall’Elche Club de Fútbol, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 4 milioni di euro e variabile, pari a 1 milione di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2024. Villar è cresciuto nelle giovanili dell’Elche, per poi passare al Valencia B, con cui è stato uno dei protagonisti della stagione 2017-18 nella Segunda Division spagnola. Nell’estate del 2018 è tornato all’Elche e nella stagione in corso ha collezionato 22 presenze, segnando un gol.



