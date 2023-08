Roma, fatta per il trasferimento di Villar al Granada: 1,5 milioni più il 30% della rivendita

Gonzalo Villar è a un passo dal trasferimento al Granata. Secondo quanto riportato da Sky Sport la Roma ha infatti trovato l'accordo con il club spagnolo sulla base di 1,5 milioni di euro più il 30% della futura rivendita. La formula sarà dunque quella del titolo definitivo e nonostante la frenata dei giorni scorsi, il general manager del club capitolini, Tiago Pinto, è arrivato alla fumata bianca per un'altra operazione in uscita dell'estate giallorossa, in attesa adesso di piazzare colpi in entrata da regalare a Jose Mourinho.

Gli attaccanti.

La Roma continua nella ricerca di un attaccante da affidare a José Mourinho. Sono diversi i nomi che vengono accostati ai giallorossi. Alcuni invece stanno sfumando come per esempio Gianluca Scamacca che si sta accasando all'Inter mentre per quanto riguarda Alvaro Morata c'è da superare il muro dell'Atletico Madrid che non vuole cedere il proprio calciatore per meno di 21 milioni di euro. Per questo motivo in casa giallorossa si stanno valutando alternative.

I nomi.

Il primo nella lista era Marko Arnautovic ma il Bologna ha fatto sapere che l'austriaco non è sul mercato. Urge correre ai ripari per dare al tecnico portoghese un valido elemento per il reparto offensivo. Ci sarebbero sempre in lizza i nomi di Alexis Sanchez, Marin Ljubicic e Vangelis Pavlidis.