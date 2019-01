© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino comunica attraverso il proprio sito di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mouhamed Menaour Belkheir. L'attaccante franco-algerino dal grande fisico è nato il 2 gennaio 1999 a Parigi: nelle precedenti esperienze in Italia ha militato nei settori giovanili di Hellas Verona ed Inter per poi passare nello scorso agosto al Brescia in Serie B.