Ritorno in Ungheria, di nuovo al Kecskemet, per il centrocampista Krisztofer Horvath (21 anni), di proprietà del Torino. Il classe 2002, che già aveva indossato la maglia bianco-viola, torna nel campionato del suo paese ma questa volta nell'accordo di prestito con il Kecskemet è inserito il diritto di riscatto. Di seguito l'annuncio dato sui social dagli ungheresi.

Kitartó tárgyalásokat követően örömmel jelenthetjük be, hogy Horváth Krisztofer továbbra is a KTE színeiben folytatja. Támadónk újra kölcsönbe érkezik a bajnokság végéig, de szerződésében ezúttal egy vásárlási opció is szerepel: https://t.co/Pz6e4MPGDD #HajraKTE #kte pic.twitter.com/AQlb6VK0Wx

— Kecskeméti TE (@KecskemetiTE) August 5, 2023