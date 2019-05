UFFICIALE: Udinese, confermato Tudor anche nella prossima stagione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Igor Tudor continuerà ad essere l'allenatore dell'Udinese, che lo ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale pochi minuti fa: "Udinese Calcio conferma la fiducia a Mister Igor Tudor per la stagione 2019/2020. Dopo l'ottimo lavoro svolto dal tecnico croato nelle ultime 11 partite di campionato, la Società ed il Mister hanno deciso di proseguire il percorso intrapreso e affrontare assieme il venticinquesimo campionato consecutivo di Serie A. Come anticipato, pochi giorni dopo la fine del campionato si è tenuto l'incontro fra il Mister e la Società e l'accordo è stato raggiunto immediatamente". Dopo la salvezza dunque il croato continuerà in bianconero nella prossima stagione.