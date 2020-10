ufficiale Udinese, ecco il ritorno di Pussetto

Come anticipato nei giorni scorsi, Ignacio Pussetto (24) è nuovamente un calciatore dell'Udinese. L'attaccante argentino torna in Friuli direttamente dal Watford con la formula del prestito, contratto registrato.

Pussetto ha vestito la maglia bianconera per diciotto mesi, mettendo a segno cinque reti in cinquanta partite.