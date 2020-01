© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Udinese annuncia il ritorno in bianconero di Marvin Zeegelaar, che va a rinforzare i friulani a due giorni dalla sfida al Parma: "Udinese Calcio è lieta di annunciare il ritorno in Friuli dell'esterno sinistro olandese Marvin Zeegelaar, proveniente dal Watford. Zeegelaar arriva a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto fino al 30 giugno 2022. Si è messo in evidenza nel girone di ritorno dello scorso campionato, in cui colleziona 12 presenze prima di rientrare al Watford per fine prestito. Adesso si appresta a vivere le prossime due stagioni e mezzo in bianconero, vestendo la maglia numero 77".