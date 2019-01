Felipe Vizeu torna in Brasile. L'attaccante classe '97 lascia l'Udinese e si accasa al Gremio in prestito fino al 31 gennaio 2019. Per lui, in maglia bianconera, solo cinque presenze in questa prima parte di campionato. Ecco l'annuncio ufficiale del Tricolor:

Vizeu tá onde?!? Vizeu tá aqui! Felipe Vizeu é o novo reforço do Tricolor para a temporada 2019! https://t.co/i8EiOmY1LK 🇪🇪 pic.twitter.com/naF5ZpZCWF — Grêmio FBPA (@Gremio) 12 gennaio 2019