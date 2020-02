vedi letture

Un'Ajax da record. Da De Ligt a Ziyech, incassati oltre 200 milioni di euro con le cessioni

Hakim Ziyech è solo l'ultimo della lista. L'Ajax che in Primavera ha sfiorato la finale di Champions League ha venduto tanti dei gioielli che hanno caratterizzato la straordinaria stagione 2019/20 e negli ultimi mesi ha incassato cifre record.

De Jong al Barcellona la cessione più remunerativa, poi De Jong, Wöber, Dolberg e tanti altri. Complessivamente, il club di Amsterdam con le cessioni di alcuni dei migliori calciatori dell'ultima stagione e non solo ha incassato circa 220 milioni di euro. Di seguito le cessioni definite nel dettaglio dalla scorsa estate in poi.

Frankie De Jong 75 milioni di euro più 11 di bonus

Maximilian Wöber per 10.5 milioni di euro

Daley Sinkgraven al Bayer Leverkusen per 5 milioni di euro

Vaclav Cerny all'Utrecht per 900mila euro

Matthjis De Ligt alla Juventus per 75 milioni di euro

Rasmus Kristensen al Red Bull Salisburgo per 5 milioni di euro

Lasse Schöne al Genoa per 1.5 milioni di euro

Kasper Dolberg al Nizza per 20 milioni di euro

Dani de Wit all'AZ per 2 milioni di euro

Mateo Cassierra al Belenenses per 2.5 milioni di euro

Luis Manuel Orejuela al Cruzeiro per 1,35 milioni di euro

Kaj Sierhuis al Reims per 4 milioni di euro

Hakim Ziyech al Chelsea 40 milioni di euro più 4 di bonus