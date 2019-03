© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Cossu, ex centrocampista ed oggi dirigente del Cagliari, ha affidato il suo ricordo di Davide Astori ai microfoni di Sky Sport, nello speciale dedicato al compianto capitano della Fiorentina: "Fa piacere ricordare il suo primo gol in A perché era uno schema che provavamo sempre in allenamento. Mi piaceva la sua calma: aveva una parola di conforto per tutti e mi manca tantissimo".