Un Cagliari da Europa: la squadra di Maran si diverte e fa divertire

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fino al pareggio di Zaza il Cagliari aveva gli stessi punti del Napoli, la squadra che al momento occupa il quarto posto, l'ultimo valido per la qualificazione in Champions League. Poi è arrivato il pareggio del Torino ed i sardi di devono accontentare, se così si può dire, del quinto posto in classifica con ben 15 punti in 9 partite.

Nell'anno del centenario del Cagliari, il presidente Giulini ha costruito una squadra di assoluto livello, che fa della solidità difensiva il suo punto di forza. Sono appena 8 le reti subite in questa prima parte di campionato, le stesse della Juventus (e della sorpresa Hellas Verona). Ma quello che stupisce è l'intensità con cui giocano i ragazzi di Maran: Nandez, che oggi ha trovato la sua prima rete in serie A, è l'emblema di questo Cagliari, tutto cuore e sostanza. Nainggolan è la ciliegina sulla torta, ma tutta la squadra funziona, anche chi gioca meno o entra a gara in corso.

E pensare che i sardi hanno perso due giocatori chiave come Pavoletti e Cragno. Chi ha preso il loro posto, Simeone e Olsen, fino ad oggi non ha deluso, anzi. Il Cholito, anche se non trova il gol da circa un mese, è sempre fra i più pericolosi dei suoi. Olsen sembra il lontano parente del portiere in difficoltà visto lo scorso anno a Roma. Non sappiamo come andrà a fine, ma il Cagliari, ad oggi, è la sorpresa più bella della serie A.