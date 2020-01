© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Cagliari 4-0 (49' Ronaldo, 67' Ronaldo, 81' Higuain, 82' Ronaldo)

Un Cristiano Ronaldo tirato a lucido dopo le feste di Natale. La prima gara della Juventus del 2020 ha raccontato questo e molto altro, col portoghese che grazie alla tripletta odierna contro il Cagliari ha inevitabilmente attirat su di se attenzioni e riflettori. Opportunista sul primo gol, di rigore nel secondo e sfruttando lo spegnimento mentale del Cagliari sul terzo, CR7 ha messo in mostra una prestazione convincente sotto tutti i punti di vista, mentale ancor prima che fisico e tecnico. E la conferma dell'ottimo momento di forma della stella portoghese arriva come spesso succede dai numeri: il Cagliari infatti era l'unica squadra italiana affrontata e non ancora battezzata dall'ex Real Madrid (all'appello mancano Brescia e Lecce, squadre non ancora affrontate dal giocatore).

Ma le testimonianze numeriche del suo gran momento non finiscono qua, se è vero come è vero che mai prima d'ora Cristiano Ronaldo era andato in gol in 5 partite consecutive con la maglia della Juventus.