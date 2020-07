Un gol a testa a San Siro: Milan-Atalanta 1-1 all'intervallo. A segno Calhanoglu e Zapata

Un gol a testa: il primo tempo di Milan-Atalanta finisce 1-1 con i gol di Hakan Calhanoglu e Duvan Zapata. Perfetto equilibrio nel risultato, anche se la Dea, in termini di produzione offensiva, ha creato qualcosa di più rispetto ai padroni di casa, nella sfida tra le due squadre più in forma del campionato.

APRE LE DANZE CALHA - Dopo un buon avvio degli orobici, è il turco a sbloccare la partita. Gli riesce al quarto d’ora, quando Calhanoglu s’inventa una gran punizione da posizione apparentemente innocua: la traiettoria, potente e diretta all’incrocio dei pali, beffa Gollini e vale l’1-0 rossonero.

DONNARUMMA NEUTRALIZZA MALINOVSKYI, CI PENSA DUVAN -

Tempo dieci minuti e la squadra di Gasperini (squalificato, in panchina c’è Gritti) avrebbe l’occasione di pareggiare. Se la crea Malinovskyi, che conquista un rigore per fallo di Biglia. Dal dischetto, lo stesso ucraino si fa però neutralizzare da Gigio Donnarumma, al terzo penalty parato in questo campionato. Sfiorato il pari, la Dea capisce di poter affondare e insiste. Affonda Freuler con una bella incursione centrale: il tiro è deviato due volte e finisce a Duvan Zapata. Il colombiano domina Calabria e batte Donnarumma con una rasoiata mancina. Poi l’Atalanta continua il suo forcing, alla ricerca di un vantaggio che sarebbe anche meritato per quanto visto finora, ma non buca più. 1-1 all’intervallo a San Siro tra Milan e Atalanta.