Un gol ogni 67 minuti, la nuova vita di Icardi: "Mai vista una squadra così"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Due gol nella sfida più attesa della stagione, nel classico di Francia che ha visto ancora una volta il Paris Saint-Germain dominare. E confermare che in Ligue 1 tra i campioni in carica e gli altri c'è un abisso. Mauro Icardi è stato tra i protagonisti del successo del PSG contro l'Olympique Marsiglia, gara conclusa 4-0 anche grazie a una sua doppietta.

Sette gol in sette partite - Col passare delle partite, il bomber di Rosario è sempre più in condizione e sempre più finalizzatore degli schemi di Tuchel, che ieri l'ha tenuto in campo per 90 minuti e - quando ha inserito Cavani - lo ha lasciato al centro dell'attacco dirottando l'ex Napoli sulla fascia. Nelle sette partite fin qui disputate, Icardi ha realizzato altrettanti gol: uno ogni 67 minuti.

Mai giocato in una squadra così - L'avventura a Parigi procede a gonfie vele, insomma, E Icardi, sempre molto restio nel rilasciare dichiarazioni, l'ha voluto ribadire in una intervista a Canal Plus subito dopo il poker all'OM. Parole in cui è difficile non leggerci anche un paragone con l'Inter: "Sono molto contento dei miei due gol, sono venuto qui con questa voglia di segnare - ha detto -. Ho giocato con grandi giocatori, ma il PSG è la squadra migliore con cui ho giocato. Mi sento molto bene, qui posso segnare molti gol".

E adesso? Il PSG già pensa al riscatto - L'impatto di Icardi sul mondo Paris Saint-Germain è stato devastante. Con un attaccante così, sarà molto più semplice digerire l'addio di Edinson Cavani, che ha un contratto in scadenza a giugno. Per il bomber di Rosario, arrivato in prestito nelle ultime ore di calciomercato, è già stato fissato un diritto di riscatto a 70 milioni di euro. Una spesa tutt'altro che impossibile da sostenere, un investimento che gol dopo gol diventa sempre più reale, tangibile. Il PSG, difficilmente si lascerà scappare questo Icardi.