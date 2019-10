© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un lampo di Radja Nainggolan in un primo tempo equilibrato e anche ben giocato: Cagliari e SPAL rientrano negli spogliatoi sul risultato di 1-0 in favore dei sardi, al 45'. Decide, per ora, la perla del centrocampista belga, che al nono minuto scarica un potente destro da fuori alle spalle di Berisha. La partita resta viva, perché i rossoblù, dopo un iniziale tentativo di assedio per il 2-0, si affidano a un fraseggio convincente e dai movimenti costanti (in particolare castro e lo stesso Ninja si avvicendano spesso nel ruolo di trequartista). I pericoli più concreti, però, li porta la squadra ospite: decisive un paio di parate da parte di Olsen: premiamo soprattutto quella su Kurtic. Nel caldo della Sardegna Arena (necessario il cooling break a metà frazione di gioco), il pubblico si sta sicuramente divertendo. Per ora, un po' di più quello di casa: 1-0 per il Cagliari sulla SPAL all'intervallo.