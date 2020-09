Un mese dall'esonero di Sarri. Il tecnico non fa sconti alla Juventus sulla risoluzione

Il Corriere di Torino ricorda che oggi è passato un mese dall'esonero di Maurizio Sarri dalla Juventus. Un mese di silenzio, per l'ex tecnico bianconero, che non ha mai parlato del suo addio alla Juventus. Per adesso c'è stato un tentativo di giungere a una risoluzione del contratto ma Sarri non fa sconti e rimarrà a libro paga a 6 milioni per la stagione, poi potrà essere pagata una penale da 2,5 milioni per interrompere il contratto un anno prima.