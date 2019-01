Un raggio di sole per Gattuso: Paqueta nota lieta della serata

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bene palla al piede, ancora meglio quando si tratta di inseguire l'avversario. A sorpresa, Lucas Paquetá. Un raggio di sole per Gattuso, nella sfortunata serata del Milan in quel di Gedda. Oscurato dalle vicende di Higuain, tra febbre e trattamenti, il brasiliano era uno dei grandi motivi di curiosità per i tifosi rossoneri. Ha superato le aspettative, forse. Di sicuro, ha giocato ancora meglio che contro la Sampdoria, dove pure non era dispiaciuto. Non ha preso per mano il Milan, non l'ha trascinato alla vittoria e neanche al pareggio, ma di fronte c'era la squadra più forte del calcio italiano. E possiamo anche dargli la libertà di non essere Kaká. Il prezzo del suo trasferimento, in fin dei conti, è una tara più che sufficiente, oltre all'inevitabile attenzione mediatica derivante dal suo arrivo in rossonero. Può essere soltanto Paquetá. E da quel poco che si è visto finora, al Diavolo potrebbe anche bastare.