Un tweet dopo l'altro: l'account del Bayern scatenato e in festa dopo la Supercoppa

"#SuperCup-Sieger 2020! #MiaSanMia #WeiterImmerWeiter #FCBayern". A suon di hashtag e successivi post, il Bayern Monaco festeggia la Supercoppa vinta contro il Siviglia per 2-1. "Mister Super Cup", così il club festeggia poi con Javi Martinez, già in gol in Supercoppa col Bayern. "What a team", celebra anche l'account inglese.