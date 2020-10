Una Champions vinta e l'ennesimo bilancio positivo. Così Messi ritrova la Juventus

Quella di oggi sarà la sesta partita di Lionel Messi contro la Juventus, la terza che giocherà allo Stadium. Per adesso il bilancio sorride all'argentino con due vittorie, di cui una finale Champions, dua pareggi e una sconfitta che però ha segnato l'eliminazione dai quarti della Champions 2017. In gol solo in un'occasione ma per due volte, ovvero nell'andata della fase a gironi della Champions 2018, quando la gara finì 3-0 per la formazione catalana. La prima sfida, invece, è stata proprio la gara di Berlino vinta per 3-1: per i bianconeri gol di Morata a pareggiare il vantaggio di Rakitic, poi dai piedi della Pulga nacque l'assist per il secondo di Suarez, gara chiusa dalla terza rete di Neymar su assist di Pedro.