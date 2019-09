© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si ferma l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Sono passati solo 35 minuti ma il Sassuolo è completamente in confusione: Hateboer prende tutta la fascia destra, arrivando sino in fondo e centrando per Duvan Zapata. Frustata con il collo che sorprende Consigli sul primo palo per lo 0-4.