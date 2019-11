Una meraviglia di Dybala e la prima Juve di Sarri: 1-0 con l'Atletico al 45'

Juventus-Atletico Madrid 1-0 al 45'

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus contro Atletico Madrid finisce 1-0 al quarantacinquesimo minuto, grazie a un gol capolavoro di Paulo Dybala al termine della frazione. E quella di stasera è la prima vera Juventus di Maurizio Sarri. Che sceglie Dybala e non Higuain, Danilo e non Cuadrado, Bentancur e non Khedira, ed è tutta in sessanta secondi. L'uscita ragionata, impennata sul filo del rasoio, tra il quarto e il quinto minuto di gioco. I primi dieci sono un crescendo sarriano, un'anaconda che sconvolge e soffoca la preda nella morsa di stretti passaggi. Piano forte, piano forte, il toscano morde il filtro con le scarpette bianche ai piedi, Diego Simeone si sbraccia perché i suoi iniziano come se avessero scordato le sue lezioni di filosofia. Oblak, in overture di partita, non è impegnato, ma la Juventus è bella. Finalmente bella, almeno nel biglietto da visita della partita. Al ventesimo Dybala fa un aggancio su un lancio lungo di quelli che faceva Maradona. Al venticinquesimo il primo brivido è per lo Stadium, perché Saul ha un piede caldo e la deviazione quasi frega Szczesny. Quasi. La Joya è per gli occhi, quando il primo tempo sembra finito arriva una punizione che è quasi all'altezza della linea di fondo. Forte, incuneata, bella, bellissima. Una punizione che una saetta, Juventus avanti, la prima vera Juventus di Sarri.