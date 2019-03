© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Termina zero a zero l'impegno amichevole dell'Italia Under 21 di Di Biagio contro l'Austria, giocata davanti a circa 3500 tifosi accorsi allo stadio Nereo Rocco di Trieste. Per la formazione azzurra una buona sgambata, utile a evidenziare le tante pecche che la squadra deve ancora correggere, anche se oggi la formazione messa in campo dal ct era ampiamente sperimentale. Ottima la prova di Audero, che nella prima frazione chiude due volte la porta agli attaccanti austriaci, mentre nella ripresa gli azzurrini vanno vicini al gol con Parigini e Locatelli, le cui conclusioni finiscono però entrambe di poco fuori dallo specchio di porta difeso da Schlager.