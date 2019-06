Under 21, gli EuroBocciati: Zaniolo, benzina finita. Kean delude

Era lecito aspettarsi di più dai grandi protagonisti Under 20 dell'ultima stagione di Serie A, sebbene in momenti diversi dell'annata, Nicolò Zaniolo e Moise Kean: ma il primo ha evidentemente pagato una stagione molto dispendiosa, la prima da professionista, e una collocazione tattica non ben definita tra gli Azzurrini. Mentre il secondo ha fatto un'ora volitiva, ma priva di guizzi, all'esordio contro la Spagna, salvo rovinare tutto con l'episodio pre-partita che gli ha precluso la gara finale contro il Belgio. A prescindere dai risultati di squadra, l'Europeo dei giovani talenti di Roma e Juventus ha ampiamente deluso le aspettative, alte, che tutta Italia aveva dopo le tante presenze (e i gol, nel caso di Kean) collezionate anche con la Nazionale Maggiore italiana.