© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luigi Di Biagio, commissario tecnico dell'Under 21, quest'oggi in conferenza stampa ha così risposto alla domanda relativa alla possibilità che possa diventare da luglio il nuovo allenatore della Roma: "Non so niente, non so da dove siano uscite queste voci ma l'essere accostato alla squadra della mia città è una cosa stupenda", ha detto.