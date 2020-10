Under 21, missione compiuta. Sottoetà ma superiore: 2-0 all'Irlanda, gol di Sottil e Cutrone

Si chiude con un successo la difficoltosa settimana dell'Under 21 azzurra: con un gol per tempo, la selezione di Nicolato, oggi sostituito da Bollini in panchina, la selezione italiana fa sua la sfida contro l'Irlanda. Di Sottil e Cutrone, due dei quattro giocatori che hanno rafforzato il gruppo dell'Under 20, chiamato a sostituire quello dell'Under 21, decimato dal Covid-19, le reti che hanno deciso la gara: grande protagonista proprio l'attaccante del Cagliari, che dopo averlo sfiorato ripetutamente segna su azione personale nel primo tempo. L'ex Fiorentina si fregia anche dell'assist per il compagno Cutrone nella ripresa: l'attaccante viola è bravo nell'insaccare alle spalle di Bazunu il gol del raddoppio.