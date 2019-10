Under21, Bomber Scamacca. Gol e le big della Serie A che osservano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo i sei mesi trascorsi con fortune alterne in Olanda al PEC Zwolle il ritorno di Gianluca Scamacca in Italia era l'occasione per tentare il rilancio. A pochi mesi di distanza l'orizzonte dell'attaccante romano è completamente cambiato.

Con la maglia dell'Ascoli, club che lo ha prelevato in prestito dal Sassuolo, i gol sono cinque in cinque partite fra campionato e Coppa Italia. Con la Nazionale il bottino si allarga con 3 gol in quattro presenze con la divisa dell'Under21 oggi guidata da Nicolato.

Non male per un giocatore che veniva considerato in cerca di rilancio. Missione compiuta a pieni voti. E le big della Serie A (vedi Juve, Inter e Milan) che lo tengono sotto stretta osservazione.