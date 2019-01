© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Primo punto di svolta per Udinese-Parma: Gervinho salta secco De Paul che lo stende, Mazzoleni non vede ma viene richiamato dal Var. Rigore concesso ai ducali, con Inglese che spiazza Musso dagli undici metri. All'undicesimo il risultato cambia, ed è 0-1 per gli ospiti.