Valencia-Juve, quante assenze per Marcelino: "Anche Garay non ce la fa"

Fonte: Inviato a Valencia

Un Valencia con le ossa rotte si presenta alla prima di Champions League contro la Juventus: out Kondogbia, al suo posto potrebbe giocare Coquelin che però non è al massimo della forma. Marcelino, allenatore dei Pipistrelli, non fa drammi: "Conterò su quelli che ho, è ovvio. Dovremo supplire a questa mancanza di forza negli uno contro uno, a volte li vinceremo e a volte no. Dobbiamo cercare di far sì che la Juventus sia scomoda in campo e poi quando avremo il pallone dovremo cercare di fare il nostro gioco. Siamo convinti che faremo una buona partita. Giocare queste gare è quello che vogliamo tutti, non vediamo l'ora di farlo".

Come sta Garay?

“Garay non sarà disponibile. Non si è allenato questa mattina, la speranza è che possa tornare a breve”.