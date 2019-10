Van der Sar: "De Ligt deve imparare, ma è come CR7. Ha la stessa fame"

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere della Juventus e ora dirigente dell'Ajax, Edwin van der Sar, ha parlato a ESPN di De Ligt: "Ha la mentalità di chi cerca sempre di migliorare e vuole essere il miglior al mondo. Ho visto alcuni giocaotri così in carriera e uno gioca con lui alla Juve: Cristiano Ronaldo. Ho giocato con lui a Manchester e ho visto in lui lo stesso desiderio di lavorare duro ed essere il migliore di tutti. Lui e De Ligt hanno la stessa volontà e la stessa fame. Matthijs ha solo 19 anni, è stato fantastico all'Ajax, era la nostra roccia e il nostro capiatno. Ha segnato gol importanti, evitandone altrettanti. In Itali deve imparare una lingua nuova, conoscere nuovi compagni. L'infortunio di Chiellini l'ha sicuramente aiutato a entrare subito in squadra, ma gli ha dato anche più pressione".