Vecchi: "Icardi impressionante nel farsi scivolare tutto addosso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Vecchi, ex allenatore anche di Venezia e Inter, ha parlato così nel Live Show di MC Sport: "Atalanta-Bologna? Nei primi 15 minuti 4-0 è molto raro da vedere. Alla prima occasione Ilicic ha fatto un gran gol e alla seconda altrettanto poi per l'Atalanta la gara si è messa in discesa. Dal 4-0 in poi entrambe le squadre hanno cominciato a pensare alla prossima gara. Il Bologna ha fatto comunque un buon secondo tempo".

Cosa pensa dei tanti cambi di Mihajlovic nella formazione titolare?

"Può essere che il mister abbia dato un certo segnale alla squadra ma dopo una partita molto dispendiosa come quella contro il Sassuolo forse poteva essere giusto così perché per il Bologna la gara da vincere è quella contro il Chievo Verona. Quella è la partita che il Bologna non deve perdere. Credo che Mihajlovic abbia fatto una scelta giusta e ponderata".

L'Atalanta è da Champions League?

"Per quello che sta facendo vedere se la gioca alla pari con le squadre più forti del campionato. Se Ilicic, Gomez e Zapata riescono a finalizzare il gioco con qualità sono al livello delle big di Serie A. E' una squadra difficilissima da affrontare per tutti ed è bello veder giocare l'Atalanta".

Cosa pensa della fine del caso Icardi?

"Credo sia stata una situazione difficile da gestire per tutte le parti in causa per tanti motivi. Hanno faticato a trovarsi sulla strada giusta. A metà strada si sono trovati l'altra sera ed è interesse di tutti trovare una soluzione. Icardi è impressionante nel farsi scivolare tutto addosso. Dall'altra parte c'è Spalletti che deve poi gestire il gruppo nella maniera più corretta. Icardi è un trascinatore perché segna tanti gol e come lui ce ne sono pochi. Ha dimostrato di avere grande carattere e temperamento, in pochi avrebbero reagito come lui in campo".

All'Inter ha avuto modo di allenare Zaniolo, se lo aspettava a questi livelli?

"Zaniolo lo seguimmo quando giocava nell'Entella e l'Inter fu brava ad anticipare gli altri. La scorsa stagione con noi fu protagonista perché nel campionato Primavera aveva doti e caratteristiche ben sopra la media generale. Dovevamo usare un po' il bastone per non fargli abbassare la concentrazione. Ha sempre avuto qualità devastanti, da giocatore internazionale. Che potesse crescere così tanto in così poco tempo non se lo aspettava nessuno".

Radu del Genoa e Pinamonti del Frosinone, che pensa dei suoi ex giocatori?

"Pinamonti è un ragazzo che precocemente è passato dalla Primavera alla Prima Squadra. Con noi giocò giusto due o tre partite. Adesso sta facendo vedere il suo potenziale nel Frosinone. Per quanto riguarda Radu si vedevano le sue qualità già in Primavera e si capiva che sarebbe arrivato in Serie A. Ha avuto qualche problema fisico che ne ha rallentato la crescita ma ora sta dimostrando tutte le sue qualità nel Genoa".