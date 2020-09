Venti di guerra tra Milan e Donnarumma: stallo sul rinnovo. Raiola chiede la clausola

Venti di guerra su Gianluigi Donnarumma per il Milan. Il punto lo fa Tuttosport oggi in edicola: le settimane passano e non ci sono novità sul rinnovo del contratto con il Milan in scadenza nel 2021. Le nuove richieste filtrate da parte del procuratore (10 milioni) possono mettere in difficoltà i rossoneri. L'idea era un triennale fino al 2023 a 6 milioni con bonus che potrebbero fargli superare i 7. Però il rischio che diventi un parametro zero è forte, sia tecnicamente che economicamente. Intanto Raiola pensa all'inserimento di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro.